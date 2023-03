Ces stars sont prêtes à tout pour leur transfert à l'OM

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, l'OM a réalisé de nombreuses opérations. Pablo Longoria a frappé fort en faisant venir de grands noms de la planète football. Alexis Sanchez ou encore Chancel Mbemba ont posé leurs valises à Marseille et se sont imposés comme des leaders à l'OM. Et pour cela, ils n'ont visiblement pas hésité à faire de gros sacrifices.

Alexis Sanchez et Chancel Mbemba ont rejoint l'OM en début de saison avec un point en commun : ils n'ont rien coûté au club phocéen. En effet, le Chilien a été libéré de son contrat par l'Inter Milan, tandis que le Congolais était libre après son aventure à Porto. Forcément, cela a attiré du monde, mais c'est bien l'OM qui a raflé la mise. Pourtant, à l'étranger, Mbemba et Sanchez auraient pu toucher bien plus d'argent.

« Un club avait mis beaucoup d'argent »

Ce mercredi, pour La Provence , Florent Ibengue, ancien sélectionneur du Congo, a ainsi fait une révélation sur l'arrivée de Chancel Mbemba à l'OM. Il a alors dévoilé : « Un club du Golfe le voulait et avait mis beaucoup d'argent. Il a refusé pour signer à Marseille, il voulait vraiment ce challenge ».

« Alexis a repoussé beaucoup d’offres pour venir à l’OM, certaines très lucratives »