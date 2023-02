Mercato : L’anecdote de l’OM sur cet énorme coup

Thibault Morlain

Pour cette saison, l’OM a multiplié les recrues. Lors du dernier mercato estival, le club phocéen a enchainé les arrivées. Pablo Longoria a flairé les bons coups, comme cela a notamment été le cas avec Chancel Mbemba. Arrivé pour 0€, le Congolais est aujourd’hui le meilleur défenseur de la Ligue 1 et Javier Ribalta est revenu sur cette opération Mbemba.

Quel coup réalisé par l’OM avec Chancel Mbemba ! Recruté pour 0€, le Congolais est impressionnant depuis le début de la saison avec le club phocéen. Auteur de prestations exceptionnelles, le Marseillais s’impose comme l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur défenseurs de la Ligue 1. Longoria a donc eu le nez creux en allant chercher Mbemba, qui était récemment revenu sur les coulisses de son arrivée à l’OM.

« Je prends mon téléphone, je vois un numéro français… »

Chancel Mbemba avait ainsi raconté son échange avec Pablo Longoria avant sa signature à l’OM. Le protégé d’Igor Tudor avait alors confié à quel point cela avait été rapide de boucler l’opération. En quelques heures seulement, c’était réglé. « Je prends mon téléphone, je vois un numéro français et il me dit que c’est le président de Marseille. Je ne le crois pas. Il me dit : « J’ai besoin de toi pour venir à Marseille ». J’ai dit « pas de soucis, je suis là ». On a pris contact à 16h, on a fait le deal, et le matin je prends l’avion. J’ai dit à ma femme : « on part à Marseille bébé » », a expliqué Mbemba.

« Encore un exemple d’un joueur qui a montré tout son engagement »