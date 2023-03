Le PSG envisage un incroyable retour, un changement majeur pourrait tout faire basculer

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Si les deux dernières défaites du PSG permettent à Christophe Galtier de souffler, ce dernier reste attendu au tournant pour le huitième de finale retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich. Une élimination pourrait condamner à terme l’entraîneur parisien, alors que le nom de Thomas Tuchel circule pour sa succession. Un profil également apprécié par l’Atlético de Madrid.

Viré par le PSG à Noël en 2020, Thomas Tuchel a rapidement rebondi du côté de Chelsea, remportant la Ligue des champions chez les Blues . L’Allemand jouit donc d’une belle cote sur le mercato, y compris parmi les décideurs du PSG, qui n’excluraient pas de rappeler leur ancien entraîneur en cas de départ de Christophe Galtier. Ce dernier est fragilisé par le début d’année contrasté de l’écurie parisienne, en ballotage défavorable en Ligue des champions après sa défaite en huitième de finale aller contre le Bayern Munich. En cas d’élimination le 8 mars prochain, Christophe Galtier serait alors clairement menacé.

L’Atlético aussi vise Tuchel

Outre Zinedine Zidane, le grand rêve du Qatar, la piste Tuchel pourrait alors être étudiée par l’état-major du PSG, qui n’est pas le seul à lorgner l’ancien technicien de Chelsea. Selon OK Diario , l’Atlético de Madrid a fait de Thomas Tuchel sa priorité en cas de départ de Diego Simeone en fin de saison.

Diego Simeone serait « saturé »