«Ils ont parlé de lui» : Il confirme l’énorme surprise du PSG

Thomas Bourseau

Viré par Aston Villa cette saison, Steven Gerrard est sans club, mais aimerait en retrouver un. Le PSG pourrait bien lui faciliter la tâche dans ses recherches à en croire la presse écossaise. Et la tendance a été confirmée. Explications.

Certes, Christophe Galtier a pu souffler grâce à un succès aux forceps face au LOSC (4-3) et bien plus large et maîtrisé face à l’OM dimanche dernier (3-0) après trois défaites consécutives. Cependant, et bien que le10sport.com vous ait affirmé le 17 février que l’entraîneur du PSG n’était pas menacé, la presse continue de stipuler sur l’avenir du technicien français et sur son éventuelle succession.

Steven Gerrard au cœur des discussions au PSG pour l’après-Galtier ?

José Mourinho, Thomas Tuchel, Zinedine Zidane, Thiago Motta… Les options sont multiples pour l’après-Christophe Galtier au PSG à en croire diverses rumeurs. Selon The Scottish Daily Express , Steven Gerrard serait également une piste prise en considération au PSG. La légende de Liverpool est sans club depuis son licenciement d’Aston Villa cette saison.

«Il est assez fort mentalement pour commencer un nouveau projet»