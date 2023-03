OM : Le doute s’installe pour ce transfert record, il calme tout le monde

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Acheté pour 32M€ cet hiver, Vitinha est la recrue la plus chère de l’histoire de l’OM. Pour le moment, l’attaquant portugais n’a pas beaucoup de temps de jeu mais il devrait débuter contre Annecy, une belle opportunité de se montrer. Son entourage, chez qui la confiance règne, assure que le buteur de 22 ans est surpris par la Ligue 1.

C’est le transfert le plus élevé de l’histoire de l’OM. Cet hiver, Marseille a cassé sa tirelire pour s’attacher les services de Vitinha. Auteur d’un gros début de saison avec Braga, l’attaquant portugais a tapé dans l’œil des dirigeants marseillais qui cherchaient un buteur pour épauler Alexis Sanchez. L’OM a lâché 32M€ pour Vitinha, un record puisque Dimitri Payet en avait coûté 2M de moins.

Vitinha prend son mal en patience

Mais pour le moment, ses débuts sont mitigés. Lancé d’entrée contre l’OGC Nice, Vitinha est sorti à la mi-temps. Une décision qui s’imposait presque à Igor Tudor qui s’est vite rendu compte de son erreur de l’avoir titularisé aussi rapidement. Depuis, le nouvel attaquant de l’OM n’a que des miettes. Rien d’affolant, il n’a que 22 ans et Marseille avance très bien. Le voir patienter sur le banc est tout sauf une surprise, Vitinha pourrait d’ailleurs montrer l’étendue de son talent mercredi soir contre Annecy, une rencontre qu’il devrait débuter en tant que titulaire.

«Il s’accomplira lors des deux prochaines saisons»