Mbappé lâche une bombe sur son prochain club, cette star réagit

La rédaction

Vedette du PSG et de l’équipe de France, Kylian Mbappé semble promis à un transfert au Real Madrid un jour ou l’autre. Pourtant, de nombreuses autres écuries sont intéressées par le joueur, considéré comme l’un si ce n’est le meilleur joueur du monde actuellement. Kylian Mbappé était présent à la remise du trophée The Best lundi soir, et ce dernier s’est exprimé sur le Milan AC. De quoi enflammer les rumeurs, mais également Rafael Leao.

Parmi les nombreuses séquences de la soirée de remise du trophée The Best , lundi soir, figure cette déclaration de Kylian Mbappé interpellé par un fan italien. « Si je viens en Italie, ça sera que le Milan AC » , déclarait le numéro 7 du PSG avec un grand sourire. Pourtant, cette annonce, effectuée sur le ton de l’amusement a ravi les supporters des Rossonerri , mais pas que, car Rafael Leao, joueur vedette de l’équipe championne d’Italie en titre, a également apprécié cette déclaration de Kylian Mbappé.

Mbappé au Milan AC, un transfert réaliste ?

Mis à part le Real Madrid l’été dernier, aucun autre grand club européen n’a tenté d’approche concrète pour tenter d’arracher Kylian Mbappé des mains du PSG. Il semble d’ailleurs très peu probable que la vedette parisienne ne parte ailleurs qu’au Real Madrid dans le futur. Mais forcément, cette déclaration à propos du club lombard a rappelé à de nombreuses personnes, des images de Mbappé, enfant, portant le maillot rouge et noir des Rossonerri , floqué du numéro 70 d’un certain Robinho.

PSG : Il dévoile comment arrêter Kylian Mbappé https://t.co/MhQF32Kwac pic.twitter.com/pAnH5UXjsA — le10sport (@le10sport) March 1, 2023

Leao valide la piste Mbappé