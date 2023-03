PSG : Un nouveau pactole offert à Mbappé, le feuilleton est relancé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Toujours intéressé par Kylian Mbappé, le Real Madrid n’a pas l’intention pour autant d’entamer des négociations avec le PSG, les relations entre les deux clubs étant rompues. La formation merengue pourrait alors attendre la fin de contrat de l’international tricolore en 2024 pour repasser à l’action, et lui offrir un contrat XXL.

« S'il doit venir et qu'il correspond aux critères du club, il viendra . » Le Real Madrid ne s’en cache pas, une arrivée de Kylian Mbappé est loin d’être exclue en interne malgré sa décision de prolonger au PSG en mai dernier. Il faut dire que le prodige français conserve la main sur son avenir avec un contrat s’étirant jusqu’en juin 2024, avec une option pour une année supplémentaire qu'il est le seul à pouvoir lever. Le Real Madrid est donc à l’affût, mais refuse de connaître un nouvel échec.

Le Real Madrid n’oublie pas la star du PSG

Ainsi, le Real Madrid est prêt à tenter une nouvelle fois sa chance, si les conditions sont réunies. Selon OK Diario , Florentino Pérez attend d’avoir un signe et d’obtenir l’accord de l’attaquant de 24 ans, de préférence à la fin de son engagement avec le PSG, les dirigeants merengue refusant d’approcher leurs homologues parisiens.

Une prime à la signature XXL attend Mbappé au Real Madrid