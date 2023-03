Le PSG doit-il absolument vendre Neymar ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche soir, le PSG a livré l'une de ses meilleures prestations de la saison, si ce n'est la meilleure, sur le pelouse du Stade Vélodrome contre l'OM. Sans Neymar. Par conséquent, plusieurs observateurs se sont positionnés en faveur d'un départ de la star brésilienne. Mais le PSG doit-il réellement se séparer de Neymar ?

En grande difficulté depuis le retour de la Coupe du monde, Neymar enchaîne les prestations décevantes avec le PSG. A tel point que sa blessure contre le LOSC, qui devrait le priver d'environ trois semaines de compétition, n'ait pas affolé du côté du club de la capitale comme ce fut le cas pour Kylian Mbappé. Et la large victoire contre l'OM dimanche soir (3-0), au terme du match le plus abouti de la saison, ne risque pas d'inverser la tendance puisque le Brésilien était absent pour ce choc. Mais faut-il pour autant que le PSG se sépare de Neymar ?

Le PSG prêt à se séparer de Neymar ?

Depuis quelques mois, l'hypothèse d'un transfert à Chelsea circule, et pour Daniel Riolo, un départ de Neymar est désormais indispensable. « Je sais qu'au fond de lui, c'est ce qu'il veut faire. Il a compris et tout le monde a compris, Campos aussi, qui avait déjà compris cet été en voulant se séparer de Neymar », lance l'éditorialiste de RMC au micro de l' After Foot . De son côté, Jérôme Rothen se montrait moins catégorique au sujet du numéro 10 du PSG et privilégier un départ de Lionel Messi en fin de saison.

