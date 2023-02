«Neymar, ce n'est pas Messi » : Il lâche une énorme punchline et tranche pour le PSG

La rédaction

Le PSG a frappé un grand coup au Stade Vélodrome en clôture de la 25ème journée de Ligue 1. Les Parisiens ont remporté le Classique 3-0 grâce à des buts de Mbappé (25è et 55è) et Messi (29è). Grâce à cette victoire, le PSG relègue les Marseillais à 8 points et ont un boulevard devant eux pour le titre. Un match quasi parfait, qui s'est déroulé sans Neymar. De là à le pousser sur le banc ? Jérôme Rothen est contre cette idée, préférant le Brésilien à Leo Messi.

L'absence de Neymar ne s'est pas faite ressentir lors de la victoire du PSG face à l'OM. L'occasion pour certains observateurs de dire que le PSG sans Neymar fonctionne mieux. C'est le cas par exemple de Daniel Riolo, qui a pris position sur son compte Twitter : « Bon le duo Messi Mbappé …. Vitinha libéré … je crois que l'on comprend bien d’où venait le gros problème du PSG … »

«Neymar ne fait pas 8 kilomètres dans un match»

Pour Jérôme Rothen, ancien joueur du PSG, pas question de remettre en question l'importance de Neymar. Dans son émission Rothen s'enflamme diffusée sur les ondes de RMC , il a tranché en faveur de Neymar : « Tu penses que Neymar sur le terrain ne peut pas faire le travail qu'a fait Vitinha ou Ruiz hier (dimanche contre l'OM) ? Neymar ce n'est pas Messi, il ne fait pas 8 kilomètres dans un match. Il en fait plus. »

« Neymar à 100%, il passe avant Messi»