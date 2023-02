Il balance sur Neymar, «c’est un vrai handicap» au PSG

La rédaction

En l’absence de Neymar, blessé à la cheville, Kylian Mbappé et Lionel Messi ont porté l’attaque du PSG avec brio contre l’OM, ce dimanche. Une victoire 3-0 qui remet définitivement en question la complémentarité entre Neymar et ce PSG. L’occasion pour Daniel Riolo de fustiger le Brésilien dans l’After.

Pour le déplacement du PSG au Vélodrome ce dimanche, Christophe Galtier a opté pour un milieu plus compact qu’à l’accoutumée en laissant seulement Mbappé et Messi sur le front de l’attaque. Un choix payant puisque Vitinha, Ruiz et Verratti ont souvent eu l’occasion de se projeter vers l’avant et exploiter les espaces, chose qui était difficile depuis plusieurs mois, avec la présence de Neymar sur la pelouse.

Mbappé et Messi ont bluffé tout le monde, le PSG est sauvé https://t.co/QJ8fD3ArtI pic.twitter.com/gzBVdT1L8N — le10sport (@le10sport) February 27, 2023

Neymar empiète sur le collectif

Comme souvent, Daniel Riolo a profité de la situation pour tomber sur Neymar en évoquant son manque de complémentarité avec les milieux de terrain du PSG : « Quand au milieu tu ne joues pas avec un joueur de moins, ça change la vie. Verratti, Ruiz, Vitinha, ils ont besoin d'être épaulé. Neymar ? Sans arrêt, Vitinha et Fabian Ruiz étaient obligés de lui passer la balle. C'est un vrai handicap, ça casse le circuit, on ne s'en rend pas compte », a lâché Riolo dans l'After Foot sur RMC SPORT .

Comment faire à son retour de blessure ?

L’approche du 8e de finale retour de la Ligue des Champions face au Bayern, le 8 mars, cristallise les interrogations quant à l’apport réel de Neymar. Même si le Brésilien ne devrait pas être apte à jouer ce match, une qualification du PSG en 1/4 de finale donnerait de nouveaux maux de tête à Christophe Galtier.