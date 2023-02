PSG : Mbappé fait halluciner l'OM

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce dimanche, le PSG a surclassé l’OM sur la pelouse du Vélodrome grâce à un doublé de Kylian Mbappé et un but de Lionel Messi, servi par le numéro 7 parisien qui a été l’auteur d’une nouvelle masterclass en terre phocéenne. Après la rencontre, le club phocéen ne pouvait que reconnaître la supériorité du crack tricolore.

Face à Kylian Mbappé, l’OM ne pouvait rien faire. Ce dimanche, l’international français a été l’auteur d’une nouvelle masterclass sur la pelouse du Vélodrome (3-0) avec une passe décisive et un doublé au compteur. Deux buts qui lui permettent d’égaler le record d’Edinson Cavani avec un total de 200 réalisations sous le maillot du PSG. Un véritable coup de massue pour l’OM, espérant réitérer l’exploit réalisé le 8 février en Coupe de France (2-1).

« C’est le scénario cauchemar »

« C’est le scénario cauchemar. On est mené 2-0 à la mi-temps , reconnaissait Mattéo Guendouzi au micro de Prime Video après la défaite. Kylian va très vite dans la profondeur. C’est comme ça qu’ils ont marqué le premier but. On savait que ça allait être très compliqué par rapport à ça. On a mal géré cet épisode là sur le premier but. On a eu des occasions pour marquer. Malheureusement on l’a pas fait. Il reste une deuxième mi-temps et on va tout donner. On doit continuer à avoir des occasions pour marquer un but et ensuite tout enchaîner . »

« C’est difficile de jouer contre des joueurs comme Mbappé »

« C’est difficile de jouer contre Paris. Je pense qu’on avait la mentalité pour gérer un match comme ça, mais après c’est difficile de jouer contre des joueurs comme Mbappé. Il fait les différences , confiait de son côté Pau Lopez, relayé par Football Club de Marseille. Ils ont été très efficace. On a tout donné aujourd’hui. Mais parfois ce n’est pas possible de gagner. On a joué comme ça parce que c’est l’idée du coach. Mais parler après c’est facile quand on perd 3-0. »

Après Neymar, le PSG annonce une catastrophe https://t.co/LNA0k5ZQ9C pic.twitter.com/Tv9gEyMPuV — le10sport (@le10sport) February 27, 2023

« C’est un joueur qui vient d'une autre planète »