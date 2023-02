Le PSG écrase l’OM, surprise hallucinante pour Mbappé

Pierrick Levallet

Battu en Coupe de France le 8 février dernier, le PSG a pris sa revanche sur l'OM ce dimanche en s'imposant 0-3. Les supporters parisiens n'ont rien manqué de ce spectacle et sont même venus accueillir les joueurs à l'aéroport à leur retour. Kylian Mbappé a d'ailleurs été acclamé à sa sortie de l'avion.

En Coupe de France le 8 février dernier, le PSG avait affiché un visage décevant contre l’OM. Les hommes de Christophe Galtier s’étaient alors inclinés (2-1). Des défaites face à l’AS Monaco et le Bayern Munich ont ensuite conduit le club de la capitale dans une crise sportive. Mais les fans du PSG n’ont pas lâché leur équipe, bien au contraire.

Les supporters parisiens étaient tous derrière le PSG

Nombreux au Parc des Princes lors de la séance d’entraînement ouverte au public vendredi, les supporters parisiens ont vivement encouragé les joueurs du PSG à l’approche du nouveau choc contre l’OM. « Une fois pas deux, soyez sans pitié avec eux » pouvait-on lire sur une banderole. Le souhait des fans a été exaucé, puisque les hommes de Christophe Galtier se sont imposés avec la manière (0-3).

Retour à Paris avec nos supporters après la superbe victoire dans #LeClassique 🙌❤️💙 pic.twitter.com/eL2xDBT37k — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 27, 2023

Mbappé a été accueilli chaudement à son retour