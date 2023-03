Surprise, le PSG a tenté de rouler Messi

Thomas Bourseau

Dans le viseur du FC Barcelone ou encore de l’Inter Miami, Lionel Messi semblerait vouloir rester au PSG avec qui des discussions ont lieu pour prolonger son contrat. Cependant, Luis Campos aurait tenté un improbable coup avec le père de l’Argentin.

Lionel Messi a officiellement tout gagné. Avec le sacre de l’Argentine au Mondial qui est intervenu un an et demi après la victoire de l’Albiceleste en Copa America, le numéro 30 du PSG se trouve à un moment charnière de sa carrière, son contrat arrivant à expiration le 30 juin prochain. Comme le10sport.com vous l’a confié le 18 février dernier, les discussions entre le clan Messi et le PSG se poursuivent pour prolonger son contrat.

Le PSG voulait seulement activer la clause contractuelle de Messi

A en croire les informations de Guillem Balague, Luis Campos et Jorge Messi auraient trouvé un accord de principe pour la prolongation de Lionel Messi. Il faudrait en faire de même sur les questions salariale et sur la durée du bail. Cependant, le journaliste de la BBC et biographe du septuple Ballon d’or, le conseiller football du PSG aurait initialement soumis l’idée de simplement activé la clause présente dans le contrat actuel de Messi afin de le rallonger d’une saison et ce, avec une baisse de son salaire de 30 %.

Le clan Messi joue sa carte à fond, l’objectif est clair

De son côté, le clan Messi se montrerait contre une telle option, souhaitant qu’un tout nouveau contrat soit proposé à l’international argentin par le PSG. Son père Jorge Messi jouerait sa carte à fond en mettant le Paris Saint-Germain dos au mur via des discussions avec le FC Barcelone. Aucune offre n’aurait été soumise par le FC Barcelone, mais le souhait premier du joueur serait de rester en Europe pour jouer au plus haut niveau bien qu’il soit question des Newell’s Old Boys et de la Major League Soccer.