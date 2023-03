Transfert à 200M€, le PSG pourrait réserver une folie avec Mbappé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le PSG est finalement parvenu à conserver Kylian Mbappé, la situation de l’international français refait parler, alors que ce dernier dispose d’une option pour prolonger d’une année supplémentaire. Avec un contrat s’étirant jusqu’en juin 2024, Mbappé va causer de nouvelles frayeurs à son club, qui pourrait alors décider de s’en séparer.

En mai dernier, Nasser Al-Khelaïfi annonçait fièrement au public du Parc des Princes la prolongation de Kylian Mbappé pour trois saisons, soit jusqu’en juin 2025, mais le président du PSG n’avait pas révélé toutes les subtilités du nouveau bail de l’international français, y compris la plus importante. Mbappé n’est en réalité engagé « que » jusqu’en juin 2024, avec une année supplémentaire en option que le club ne peut pas activer sans l’aval de son numéro 7. Le cas Mbappé va donc causer rapidement de nouveaux maux de tête au PSG, alors que le Real Madrid est à l’affût.

Le Real Madrid fixe ses conditions pour Mbappé

Comme l’explique OK Diario , le Real Madrid est toujours disposé à accueillir Kylian Mbappé dans ses rangs, et ce même si sa décision de prolonger avec le PSG n’a pas été oubliée dans la capitale espagnole. Pour autant, les Merengue ont fixé des conditions, eux qui attendent notamment d’avoir l’accord formel de l’attaquant avant d’envisager une nouvelle offensive. Par ailleurs, le Real Madrid refuserait d’entrer en discussion avec le PSG, les relations entre les deux clubs étant glaciales après les récents événements concernant Kylian Mbappé. Néanmoins, la donne serait différente si l’écurie parisienne cherchait à céder sa star.

Et si le PSG vendait Mbappé cet été ?