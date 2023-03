Mercato : Il réclame l'arrivée de Zidane loin du PSG

La rédaction

Noël Le Graët n’est plus président de la FFF. Le Breton a annoncé sa démission ce mardi, alors qu’il va désormais assurer des fonctions en tant que directeur du Bureau de Paris pour la FIFA. Désormais, les candidatures pour la succession du controversé ex-président sont ouvertes. Daniel Riolo lui, aimerait voir Platini et Zidane en équipe de France, ce qui éloignerait ce dernier du PSG...

Après une fin de mandat très controversée, dans laquelle il a été accusé harcèlement moral et sexuel, Noël Le Graët a décidé, à 81 ans, de démissionner de son poste de président de la fédération française de football. Un poste que le Breton occupait depuis 2011, et dont il ne semblait pas véritablement enclin à se séparer. Désormais, la question de sa succession se pose, et de nombreux observateurs comme Daniel Riolo, estiment qu’il faut ramener de grandes légendes à la tête de la Fédération, mais aussi au poste de sélectionneur.

Un duo de légendes à la tête des Bleus ?

Présent dans l’émission l’After Foot , sur RMC , Daniel Riolo s’est exprimé sur les personnalités qu’il aimerait voir diriger le foot français. Selon lui, 2 anciens joueurs de légende sautent aux yeux : « Platini-Zidane, c'est le duo parfait pour relancer le foot français » . Un duo qui écarterait par conséquent la piste Zidane au PSG.

