PSG : L’ultimatum est posé avant de voir débarquer Zidane !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le PSG a vécu un mois de février très compliqué sur le plan sportif, Christophe Galtier semble passé proche de la catastrophe, d’autant que l’ombre de Zinedine Zidane continue de planer au Parc des Princes. Il reste la grande priorité du PSG en cas de limogeage de Galtier, et Daniel Riolo fait passer un message très clair à ce sujet.

Fort des deux derniers succès engrangés par le PSG face au LOSC (4-3) et l’OM (3-0) en championnat, Christophe Galtier a retrouvé un peu de crédit après la crise qui a remué le club de la capitale en ce mois de février. Le nom de Zinedine Zidane a d’ailleurs été évoqué avec insistance durant cette période, le technicien français étant la grande priorité du Qatar si Galtier venait à être remercié par le PSG. Et il semble d’ailleurs passé tout proche de la sortie…

Plan B du PSG après Zidane, il envoie une réponse hallucinante https://t.co/SRAsmw5FQ1 pic.twitter.com/AOXxKTdpyr — le10sport (@le10sport) February 28, 2023

« Il est passé tout près »

Dans l’After Foot, sur RMC Sport , Daniel Riolo a indiqué que la direction du PSG avait sérieusement songé à virer Galtier ces dernières semaines : « J'étais très sévère avec Galtier parce que j'estime qu'il n'a pas fait grand-chose, même hier, parce qu'à partir du moment où tu as Mbappé et que les autres se décident à jouer, lui ou un autre, on aurait tous à peu près fait la même compo. Il est passé tout près de la porte - et Campos aussi d'ailleurs - et ça a soufflé très très fort ces derniers jours et ces dernières semaines. La preuve que c'était très chaud, Nasser Al-Khelaïfi s'est jeté sur le micro dès la fin du match hier pour dire "je soutiens Galtier". Maintenant, à la suite de cette victoire, on a besoin d'une forme d'union sacrée pour créer l'exploit à Munich et c'est pour ça qu'il est intervenu de cette façon », a-t-il confié.

« Tu as deux semaines… »