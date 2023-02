Zidane au PSG, il dit tout

Arnaud De Kanel

Christophe Galtier s'en amuse mais « l'épée de Damoclès » qui plane au dessus de sa tête le menace réellement. L'entraineur du PSG n'aura pas le droit à l'erreur lors de la rencontre face au Bayern Munich. En cas d'élimination, il pourrait prendre la porte et Zinédine Zidane pourrait le remplacer. Daniel Riolo a donné des informations importantes à ce sujet.

Le feuilleton Zinédine Zidane au PSG repart de plus belle. Le natif de Marseille attendait l'équipe de France mais Didier Deschamps a prolongé jusqu'en 2026. Il pourrait donc rebondir dans le club de la capitale qui prépare déjà l'après-Christophe Galtier en cas de revers face au Bayern Munich. Cette rumeur, lancée par Daniel Riolo 2022, refait de plus en plus surface. « Tu veux quoi que je t'annonce Zidane au PSG ? Eh bien oui j'en suis sûr. Au plus tard en juin de cette année, 2022 donc », avait lâché l'éditorialiste de RMC . Interrogé sur le sujet par le streamer Zack Nani, il est revenu sur l'échec de la venue de Zizou à l'été 2022 mais maintient tout de même sa position et surtout celle du PSG dans ce dossier palpitant.

PSG : Un match pour changer l’avenir de Lionel Messi https://t.co/ozAoQFPLU8 pic.twitter.com/npphs8UojD — le10sport (@le10sport) February 27, 2023

«Il ne pouvait pas dire non»

« J’ai dit Zidane va être au PSG. A tel point qu’on a chez nous quelqu’un qui lui a parlé directement. C’était tellement évident qu’il ne pouvait pas dire non. Mais au dernier moment, ça a beaucoup bougé dans sa famille. On sous-estime beaucoup l’impact que peut avoir la famille jusqu’au bout », a tout d'abord révélé Daniel Riolo dans l'émission Zack En Roue Libre diffusée sur la chaine Twitch de Zack Nani. Il demeure confiant pour une arrivée prochaine du technicien français au PSG.

«Il viendra»