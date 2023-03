L’OM lâche 40M€, il hallucine totalement

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant le mercato d’hiver, l’OM n’a pas chômé, recrutant pas moins de trois nouveaux joueurs à savoir Ruslan Malinovskyi, Vitinha et Azzedine Ounahi. Mais alors que l’Ukrainien enchaîne les matches, les deux autres sont très peu utilisés malgré les 40M€ investis pour leurs transferts. Une situation qui interpelle Daniel Riolo.

Cet hiver, l’OM s’est une nouvelle fois montré très actif. Et pour cause, Pablo Longoria a bouclé les arrivées de Ruslan Malinovskyi, Vitinha et Azzedine Ounahi. Le tout pour 40M€, dont 32M€ pour le seul Vitinha, devenu le joueur le plus cher de l’histoire de l’OM. Néanmoins, les deux dernières recrues jouent peu, ce qui interroge Daniel Riolo.

«Ils se sont aperçus à l'entraînement que c'est une banane'»

« On est le 26 février, il va quand même falloir poser la question de Vitinha. 30M€ (en réalité 32, ndlr) pour le recruter, tu ne le vois pas la première semaine, ok, mais il est venu pourquoi en fait ? Il y a un problème ? Ils se sont aperçus à l'entraînement que c'est une banane ? », s’interroge l’éditorialiste de RMC au micro de l’ After Foot au sujet du recrutement de Vitinha.

Riolo ne comprend pas