L’OM répond sur un sujet sensible du mercato

Cet hiver, l’OM n’a pas hésité à casser sa tirelire pour attirer du sang neuf en attaque, et a bouclé le recrutement de Vitinha en provenance de Braga pour 32,5M€. Un montant record. Le buteur portugais dispose d’un temps de jeu très limité depuis son arrivée, mais Valentin Rongier rassure sur cet épineux sujet.

Y a-t-il un malaise Vitinha à l’OM ? Recruté durant le mercato de janvier pour 32,5M€, soit le transfert le plus cher de l’histoire du club phocéen, le buteur portugais de 22 ans n’entre toujours pas dans l’équipe-type d’Igor Tudor et doit pour l’instant de contenter de bouts de matchs avec l’OM.

« Il est venu pour quoi ' »

Daniel Riolo a récemment soulevé le malaise Vitinha sur les ondes de RMC Sport : « On est le 26 février, il va quand même falloir se poser la question de Vitinha. Il est venu pour 30M€ le gars. Je veux bien qu'on ne le voit pas la première semaine... La deuxième semaine, on ne le voit pas. Il est venu pourquoi au fait ? Il y a un problème ? », avait lâché le chroniqueur, et la réponse de l’OM ne s’est pas faite attendre.

Rongier explique le malaise Vitinha