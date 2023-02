Un gros problème identifié dans le projet QSI, il file un coup de main au PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Au cours des dernières années, les titis du PSG ont été nombreux à quitter la capitale afin d’obtenir davantage de temps de jeu ailleurs. C’est notamment le cas d’Abdoulaye Kamara, parti au Borussia Dortmund à l’été 2021. Malgré son départ, le milieu défensif de 18 ans conseille aux jeunes joueurs encore présents de ne pas faire preuve d’impatience.

Kingsley Coman, Tanguy Kouassi, Adil Aouchiche, Xavi Simons… Depuis l’arrivée du Qatar, le PSG a vu plusieurs de ses pépites quitter la capitale afin d’accroître leur temps de jeu. Certains préfèrent en effet s’éloigner de l’effectif cinq étoiles du PSG pour tenter de s’imposer ailleurs, c’est notamment le cas d’Abdoulaye Kamara, parti au Borussia Dortmund à l’été 2021. Près de deux ans plus tard, le jeune milieu défensif aujourd’hui âgé de 18 ans ne regrette pas son choix, mais celui-ci se montre clément avec l’utilisation des jeunes par le PSG.

« Quand on se pose, qu’on réfléchit et qu’on voit les joueurs qu’il y a devant nous, on se doit d’attendre notre tour »

« C’était un peu dur quand même de nous faire jouer. Il y a beaucoup de grands joueurs à Paris. Parfois, on est frustrés de ne pas rentrer sur certains matchs mais quand on se pose, qu’on réfléchit et qu’on voit les joueurs qu’il y a devant nous, on se doit d’attendre notre tour. Je n’avais pas l’impression qu’il ne voulait pas nous donner notre chance. C’est plus l’effectif à sa disposition qui lui imposait de faire ces choix », explique Abdoulaye Kamara, interrogé par Le Parisien.

« Il faut savoir patienter »