PSG : Surprise, Kylian Mbappé balance cash le nom de son prochain club

Alors que son contrat avec le Paris Saint-Germain se termine en juin 2024, avec une année supplémentaire en option, Kylian Mbappé va rapidement devoir trancher pour la suite de sa carrière. Les rumeurs autour de l’avenir de l’international français continuent de circuler, et sa dernière prise de parole ne va rien arranger.

Prolongé par le PSG en mai dernier, Kylian Mbappé n’ a pas fini de parler parler de lui pour son avenir. Contrairement à ce qu’avait annoncé le club de la capitale à cette époque, l’international français a en réalité renouvelé son bail jusqu’en juin 2024, avec une année supplémentaire en option qu’il est le seul à pouvoir activer. La décision de Kylian Mbappé est attendue par tous, à commencer par le PSG, qui pourrait de nouveau avoir à un choix cornélien à faire, entre vendre sa tête de gondole dès cet été ou bien la conserver avec le risque de la perdre librement.

Mbappé et le Real Madrid, le feuilleton pourrait redémarrer

Forcément, la situation fait parler en Espagne après l’incroyable volte-face de Kylian Mbappé en fin de saison dernière, ayant contraint le Real Madrid à revoir ses plans pour renforcer son secteur offensif. Les Merengue pourraient relancer la piste menant au champion du monde 2018 si ce dernier refusait de prolonger, alors que le Real Madrid ne l’a jamais laissé insensible, mais le club espagnol n’est pas le seul à séduire le prodige tricolore.

Kylian Mbappé sur un transfert en Serie A : « Si je viens, c’est que le Milan AC. » ❤️🖤pic.twitter.com/JM8rZ06Mtu — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) February 28, 2023

« Si je viens, c’est que le Milan AC »