PSG : Ronaldo lance un énorme pari sur Kylian Mbappé

Pierrick Levallet

Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la planète à seulement 24 ans, Kylian Mbappé n'a pas fini d'épater tout le monde. La star du PSG impressionne même les plus grandes légendes du football, y compris Ronaldo. Le Brésilien est d'ailleurs convaincu que l'international français est le digne héritier de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

À 24 ans, Kylian Mbappé est déjà considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète. La star du PSG fait frissonner tous les défenseurs adverses, même avec l’Équipe de France. À lui tout seul, l'international français avait notamment relancé totalement la finale de la Coupe du monde face à l’Argentine. Ses exploits sont énormément suivis dans le monde, et même les légendes chantent ses éloges.

PSG : «Kylian, c'est différent», Mbappé fait mieux que Messi et Neymar https://t.co/kEKpxhzjqi pic.twitter.com/7tZECPww5I — le10sport (@le10sport) February 28, 2023

«C’est un garçon très spécial»

« Je l’ai salué, on a un peu papoté. C’est un garçon très spécial et à chaque fois qu’on se voit, nous avons une bonne relation. C’est tout simplement bon de le voir » a confié Ronaldo au micro de l’émission Quotidien sur RMC . Le Brésilien a ensuite annoncé que Kylian Mbappé était bien parti pour prendre la relève de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Mbappé, successeur de Messi et Cristiano Ronaldo ?