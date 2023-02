Messi en plein doute, il lâche le verdict pour son avenir

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Actuellement dans sa dernière année de contrat avec le PSG, Lionel Messi voit également son avenir international s’écrire en pointillé, lui qui fêtera ses 36 ans en juin prochain. De son côté, Lionel Scaloni espère voir son joueur poursuivre l’aventure encore longtemps avec l’Albiceleste, au point de l’imaginer défendre le titre mondial en 2026.

Toujours en réflexion pour son avenir en club, lui dont le contrat expire en juin prochain, Lionel Messi n’a pas encore donné sa réponse au PSG. Les discussions sont toutefois en cours entre les deux parties comme vous l’a révélé le10sport.com, alors que le FC Barcelone et plusieurs écuries saoudiennes et américaines seraient à l’affût. Difficile encore d’imaginer à ce jour le maillot que portera l’attaquant argentin la saison prochaine, hormis celui de l’ Albiceleste .

Messi s’imaginait arrêter après le Mondial 2022

Après le sacre argentin lors du dernier Mondial, Lionel Messi avait annoncé qu’il souhaitait encore poursuivre l’aventure avec l’ Albiceleste , bien décidé à « continuer à vivre encore quelques matchs en étant champion du monde », mais jusqu’à quand ? Le numéro 30 du PSG fêtera ses 36 ans et avait indiqué avant la finale remportée contre la France qu’il s’agissait de son dernier match dans la compétition. « Dimanche sera sûrement mon dernier match dans une Coupe du monde. Il reste de nombreuses années avant la prochaine (en 2026, il aura alors 39 ans, NDLR) et je ne pense pas que je p ourrai la d isputer», confiait le septuple Ballon d’Or. Lionel Scaloni a toutefois bon espoir de convaincre son numéro 10 de revenir sur sa décision.

Scaloni estime pouvoir le conserver jusqu’en 2026