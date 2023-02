«Encore un exploit», Mbappé fait halluciner l’OM

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Absent lors de l’élimination du PSG en Coupe de France au Stade Vélodrome, Kylian Mbappé a remis les pendules à l’heure dimanche dernier. La star parisienne a inscrit deux buts, délivré une passe décisive et mis un terme aux espoirs de titre de l’OM. Valentin Rongier ne peut que s’incliner.

Vainqueur du PSG il y a deux semaines en Coupe de France, l’OM voulait rééditer l’exploit dimanche dernier en championnat. En cas de victoire, Marseille serait revenu à deux petits points du club de la capitale. Mais cette fois-ci, le PSG pouvait compter sur la présence d’un certain Kylian Mbappé. Et l’attaquant parisien n’a pas manqué l’occasion de frapper fort, une fois de plus. Double buteur et passeur décisif, Kylian Mbappé a fait basculer le Classique à lui tout seul.

Mbappé a tout changé

« Ce qui a changé, c’est qu’au match aller ils n’avaient pas la profondeur que peut apporter Kylian Mbappé », admet Valentin Rongier dans L’After Foot . « On était dans un entre-deux en se disant qu’il fallait aller les chercher pour garder nos principes, et à côté de ça on savait que ça pouvait partir trop vite. Et c’est ce qu’il s’est passé, on s’est fait punir sur une attaque rapid e », déplore le capitaine de l’OM, lui aussi impuissant face au talent de Kylian Mbappé.

«Il va plus vite, il est plus fort»