OM-PSG : Messi, Mbappé... Il dénonce «une faute professionnelle»

Ce dimanche, l'Olympique de Marseille recevait le PSG dans un match capital pour le titre. Mais ce match a très vite tourné à la démonstration pour le PSG, qui menait 3-0 après seulement 55 minutes de jeu. La faute à un duo Messi-Mbappé de gala, auteurs respectivement de deux passes décisives et d'un but pour l'un, et de deux réalisations et une passe décisive pour l'autre. Mais selon Jérôme Rothen, la défense de l'OM leur a facilité la tâche.

On joue la 25ème minute quand Lionel Messi lance Kylian Mbappé en profondeur, étrangement seul. Le Bondynois ne se fait pas prier pour ouvrir le score d'une frappe tendue, qui trompe Pau Lopez. Sur le but, Éric Bailly est très loin de la ligne de défense, afin de contrer Mbappé et l'empêcher de prendre la profondeur. Seulement, sur ce but-là c'est totalement raté et le PSG a bien profité des énormes largesses dans la défense marseillaise pour les punir d'entrée et se faciliter le match.

« Le premier but, c'est une faute professionnelle »

Jérôme Rothen, dans son émission Rothen s'enflamme diffusée sur RMC, évoque justement ce premier but encaissé par l'Olympique de Marseille : « Le premier but d'hier (dimanche), c'est une faute professionnelle. Je veux bien que tu fasses un pressing sur Leo Messi, mais tu restes pas en 1 contre 1 derrière avec Bailly ou un autre sur Kylian Mbappé. Comment tu fais pour contrer les grands joueurs ? Bah c'est ensemble ».

« Tudor a totalement manqué son match »