Mbappé poussé au départ, annonce imminente?

Kylian Mbappé n'a pas fini de donner des sueurs froides au PSG. Après avoir pensé à un départ au Real Madrid l'année dernière, le joueur va devoir annoncer, avant l'été prochain, s'il souhaite rester à Paris jusqu'en 2025. Mais en coulisses, la formation merengue, qui garde un œil sur sa situation, lui a lancé un avertissement de taille.

Brillant face à l'OM ce dimanche (victoire 0-3), Kylian Mbappé devrait animer la rubrique mercato dans les prochaines semaines. Le joueur a jusqu'à l'été prochain pour lever l'option, qui pourrait lui permettre de rester au PSG jusqu'en 2025 comme l'a confié Damien Degorre, journaliste pour L'Equipe .

🔴🔵 Face à l’#OM, Kylian Mbappé est entré dans la légende en devenant le meilleur buteur de l’histoire du #PSG 👑 Retour sur ses 200 buts à Paris, et les nouveaux records XXL à atteindre, susceptibles de relancer son avenir #PSGOM@Le10Sport 📝⬇️https://t.co/WxMKI5IDiQ — Bernard Colas (@BernardCls) February 27, 2023

Mbappé face à un nouveau dilemme

« Aujourd’hui, Kylian Mbappé est en fin de contrat en juin 2024. Il a une année supplémentaire en option, que le club et le joueur doivent lever avant cet été. C’est à la discrétion de Kylian Mbappé. Il va falloir le convaincre de rester, ça doit être l’objectif du printemps de la direction parisienne : faire en sorte que Kylian Mbappé dise oui pour un an de plus, et pour ne pas s’exposer au risque de le perdre cet été » a-t-il déclaré.

Le Real Madrid lui demande de prendre ses responsabilités