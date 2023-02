Départ annoncé pour Mbappé, le PSG lâche sa réponse

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Moment crucial dans le dossier Kylian Mbappé. Le joueur a, jusqu'à l'été prochain, pour annoncer s'il prolonge, ou pas, son contrat avec le PSG d'une saison. En cas de refus, le risque de le voir partir libre à l'issue de son contrat deviendrait important. Mais au sein du club parisien, on refuse ce scénario.

Un an après avoir prolongé son contrat avec le PSG jusqu'en 2024, Kylian Mbappé va devoir prendre une nouvelle décision. Comme annoncé par L'Equipe, le joueur a jusqu'à l'été prochain pour annoncer s'il étire, ou pas, son bail d'une saison.

L'annonce de Mbappé va conditionner la suite

« Aujourd’hui, Kylian Mbappé est en fin de contrat en juin 2024. Il a une année supplémentaire en option, que le club et le joueur doivent lever avant cet été. C’est à la discrétion de Kylian Mbappé. Il va falloir le convaincre de rester, ça doit être l’objectif du printemps de la direction parisienne : faire en sorte que Kylian Mbappé dise oui pour un an de plus, et pour ne pas s’exposer au risque de le perdre cet été » confie le journaliste Damien Degorre.

Le PSG ne veut pas le voir partir gratuitement

Le PSG attend patiemment la décision de Kylian Mbappé. Mais une chose est sûre, le club parisien n'a pas l'intention de le laisser partir gratuitement comme le confirme Ramon Alvarez de Mon, journaliste espagnol. Nul doute qu'un refus du joueur mettra le PSG dans l'embarras.