Mbappé : Une catastrophe est annoncée au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin 2024, Kylian Mbappé va rapidement devoir se positionner pour son avenir afin de ne pas se retrouver au cœur d'un nouveau feuilleton. D'autant plus que Damien Degorre craint le pire pour le PSG si l'attaquant français venait à partir.

Auteur d'un doublé au Vélodrome, Kylian Mbappé semble avoir résolu à lui seul les problèmes du PSG. La différence entre les prestations parisiennes avec et sans lui est abyssale, ce qui relance le débat sur son avenir. Et pour cause, son contrat s'achève en 2024 et il est le seul à pouvoir lever l'option pour une saison supplémentaire. Et cela devient même une urgence comme le souligne le journaliste de L'EQUIPE Damien Degorre.

Mbappé - PSG : «C'est un extraterrestre», il promet l'enfer à l'OM https://t.co/BuTHzRChww pic.twitter.com/Qy7cWxtGOa — le10sport (@le10sport) February 26, 2023

«Sans Mbappé, c'est le précipice»

« Il est l’avenir du club, c’est un choix, c’est assumé. Mais sans lui, on a l’impression que c’est le précipice derrière, que c’est le grand vide », assure-t-il dans une vidéo publiée sur le site de L'EQUIPE avant d'en rajouter une couche.

Objectif prolongation ?