Un incroyable record attend Mbappé, son avenir peut basculer

Grâce à son doublé contre l’OM (3-0), Kylian Mbappé est entré dans l’histoire du PSG en égalant le record d’Edinson Cavani, meilleur buteur du club avec 200 buts au compteur. L’international français peut désormais viser d’autres records sous le maillot rouge et bleu, dont un qui pourrait être difficile à atteindre.

Auteur de deux buts sur la pelouse du Vélodrome ce dimanche, Kylian Mbappé est un peu plus entré dans l’histoire du PSG en égalant le record d’Edinson Cavani, meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale avec 200 réalisations. Le Bondynois dépassera bientôt l’attaquant uruguayen et peut viser d’autres records, dont un qui semble encore hors de portée.

Mbappé encore à la traîne au classement des joueurs les plus capés au PSG

S’il domine le classement des meilleurs buteurs du PSG, Kylian Mbappé est encore loin de surclasser les joueurs les plus capés du club de la capitale comme l’analyse Le Parisien ce lundi. Le numéro 7 totalise 246 apparitions, ce qui ne lui permet pas d’intégrer le top 20, et cela ne sera pas le cas jusqu’à la saison prochaine.

Seule une prolongation lui permettrait de dépasser Pilorget