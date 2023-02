Humilié par Mbappé, l’OM accuse le coup

Arnaud De Kanel

Les rêves de titre marseillais se sont envolés dans le ciel du Stade Vélodrome. Porté par un Kylian Mbappé des grands soirs, le PSG a giflé l'OM. Les hommes d'Igor Tudor n'ont pas caché leur immense déception après la rencontre, à l'image de Mattéo Guendouzi et d'Eric Bailly, très touchés devant la presse.

Cette fois-ci, c'est terminé pour l'OM. Les Marseillais n'ont pas été en mesure d'inquiéter le PSG qui a pu compter sur le grand retour de Kylian Mbappé, absent deux semaines plus tôt en Coupe de France. L'écart était trop grand et le titre s'est sans aucun doute envolé. Le club de la capitale compte désormais 8 longueurs d'avance sur son rival phocéen. La déception est immense dans les rangs marseillais. Mattéo Guendouzi et Eric Bailly le savent, le championnat se jouait ce dimanche soir. Focus sur la Coupe de France désormais avec la réception d'Annecy ce mercredi.

Mbappé se lâche, l’OM n’en revient pas https://t.co/xK1QnnkDTu pic.twitter.com/iMyCOnRxFQ — le10sport (@le10sport) February 27, 2023

«Nous sommes déçus»

De passage en zone mixte après la rencontre, Matteo Guendouzi est apparu très marqué par ce revers. « Nous sommes déçus car nous voulions obtenir un résultat. Mais il faut être honnête, ils ont mérité leur victoire. Nous n'avons pas abandonné nos principes et avons essayé de les presser haut, mais ils ont été efficaces sur leurs occasions. Nous avons affronté une grande équipe, mais nous n'allons rien lâcher. Nous avons un match important contre Annecy. Si nous avions marqué sur les deux situations à 0-0, le match aurait été différent, mais nous avons manqué d'efficacité offensivement et défensivement. Nous ne jetterons pas tout à la poubelle. Nous continuerons jusqu'à la fin de la saison en gardant confiance », a-t-il lancé aux journalistes. Même son de cloche pour Eric Bailly, malmené tout au long du match par l'intenable Kylian Mbappé.

«Nous devons essayer d'oublier ce match»