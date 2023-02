Après ses débuts fracassants à l'OM, il s'est lancé un gros défi

Hugo Chirossel

Prêté par Arsenal jusqu’à la fin de la saison, Nuno Tavares impressionne par sa capacité à se montrer décisif avec l’OM. En effet, si Alexis Sanchez est le meilleur buteur du club en championnat, le latéral portugais est à peine à trois longueurs derrière lui, avec six réalisations cette saison. Un point sur lequel il s’est exprimé ce dimanche soir.

Comme la saison passée avec William Saliba, l’OM a recruté un autre joueur en provenance d’Arsenal l’été dernier. En effet, Nuno Tavares est arrivé en prêt sans option d’achat dans la cité phocéenne. Le latéral portugais s’est rapidement imposé comme un homme fort dans le système d’Igor Tudor.

Deuxième meilleur buteur de l’OM

S’il peut parfois faire preuve de nonchalance défensivement, Nuno Tavares reste très efficace offensivement. Il est d’ailleurs le deuxième meilleur buteur de l’OM, avec ses six buts en championnat depuis le début de la saison. Seulement trois de moins qu’Alexis Sanchez, auteur de 9 buts en Ligue 1 avec l’OM.

« Je me suis mis à l'esprit que j'allais être un défenseur capable de marquer »