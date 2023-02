Ce patron de l'OM a écoeuré le PSG, il n'en revient pas

La rédaction

Arrivé en 2019 en provenance du FC Nantes, Valentin Rongier est en train de s’imposer comme un élément indispensable dans le système d’Igor Tudor. À 28 ans, il est aujourd'hui le capitaine de l’OM, lorsque Dimitri Payet n’est pas sur le terrain. Interrogé au sujet du milieu de terrain marseillais, Benoît Cheyrou a avoué être impressionné par sa progression.

Recruté en 2019, cela fait maintenant trois ans et demi que Valentin Rongier est arrivé à l’OM. Si l’ancien joueur du FC Nantes est aujourd’hui un cadre de l’effectif marseillais, il n’a pas toujours fait l’unanimité. Lors de son arrivée, Jorge Sampaoli ne semblait pas compter sur lui. Pablo Longoria avait même essayé de s’en séparer, mais Valentin Rongier est finalement resté et s’est imposé sous les ordres de l’Argentin, avant de prendre encore plus d’importance cette saison avec Igor Tudor.

« C’est un joueur très intelligent »

« Franchement, c’est impressionnant. On le connaissait avec beaucoup de discipline tactique. C’est un joueur très intelligent, il l’a prouvé en s’adaptant au système de (Jorge) Sampaoli en évoluant à deux postes, ce qui est très compliqué », a confié Benoît Cheyrou sur Valentin Rongier, dans un entretien accordé à La Provence , avant d'ajouter : « Un coup au milieu de terrain, un coup arrière droit en fonction du positionnement de son équipe, du moment où celle-ci a le ballon, ou pas. Ça demande beaucoup de concentration et de sens de sacrifice pour l’équipe. La dernière fois, contre le PSG, il a joué derrière. »

« C’est vraiment lui qui équilibre l’équipe »