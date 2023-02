Il flambe à Marseille, l’OM a voulu s’en débarrasser

Hugo Chirossel

Recruté en 2019 en provenance du FC Nantes, Valentin Rongier prend de plus en plus de place à l’OM. Dimitri Payet jouant beaucoup moins cette saison, le milieu de terrain âgé de 28 ans est désormais le capitaine du club marseillais. S’il a récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2026, Pablo Longoria aurait essayé de le vendre lors de l’été 2021.

Après avoir toujours évolué au FC Nantes, Valentin Rongier a quitté son club formateur en 2019 afin de rejoindre l’Olympique de Marseille contre 13M€. S’il s’est aujourd’hui imposé comme un élément indispensable dans le système d’Igor Tudor, le milieu de terrain âgé de 28 ans n’a pas toujours fait l’unanimité. Notamment sous les ordres de Jorge Sampaoli, qui ne semblait pas compter sur lui lorsqu’il a pris les rênes de l’OM.

« J'ai demandé au coach si mes efforts pouvaient payer »

« J'ai demandé au coach si mes efforts pouvaient payer ou si ça ne servait à rien et s'il valait mieux que je parte », avait d’ailleurs confié Valentin Rongier en décembre 2021 à BFM Marseille . « Ce qui m'a le plus marqué, je vais être honnête, c'était pendant la préparation. Le coach a parlé des milieux de terrain et il a cité tout le monde, sauf moi (...) C'était un message pour moi, en tout cas je l'ai interprété comme ça. Peut-être que c'était autre chose et que je me suis fait des films, mais à partir de ce moment-là, je me suis dit: "Attend, il ne compte pas sur moi, il va voir" ».

L'OM a essayé de vendre Rongier