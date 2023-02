PSG : Le départ de Messi est annoncé, il répond

Axel Cornic

Les débats s’intensifient au sujet de l’avenir de Lionel Messi, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain se termine le 30 juin prochain. Certains pensent que La Pulga quittera l’Europe pour retrouver son Argentine natale et surtout les Newell’s Old Boys, le tout premier club de sa vie, mais pour le moment les doutes sont encore nombreux.

Ou jouera Lionel Messi la saison prochaine ? A bientôt 36 ans et après une Coupe du monde glanée à l’automne, l’Argentin ne semble pas encore avoir décidé son avenir, alors que selon nos informations le PSG souhaite prolonger son contrat.

Le Qatar l’a lâché, il peut offrir Zidane au PSG https://t.co/yQK1GUlNJq pic.twitter.com/qwZxzLpSIA — le10sport (@le10sport) February 25, 2023

« Messi envisage sérieusement la possibilité de jouer avec les Newell's Old Boys »

Pour Sergio Agüero c’est évident, Lionel Messi va quitter le PSG en fin de saison pour retrouver les Newell’s Old Boys. « Messi envisage sérieusement la possibilité de jouer avec les Newell's Old Boys » a expliqué l’ancien attaquant, dans un entretien accordé à UOL Esporte . A noter que ces dernières semaines, deux autres pistes ont été évoquées pour Messi avec un retour au FC Barcelone qui semble assez improbable pour le moment, mais également un départ vers la MLS et l’Inter Miami, la franchise de David Beckham.

« C'est difficile de parler de l'avenir de Messi parce que ça prend tout de suite des proportions énormes »