Avant le PSG, un gros malaise est annoncé à l’OM

Arrivé l’été dernier à l’OM, Igor Tudor fait l’unanimité auprès des supporters marseillais notamment en raison de ses résultats positifs. Mais certains de ses comportements agacent les fans marseillais, qui réclament plus de proximité avec le groupe. Depuis sa venue à l’OM, le technicien croate se contente du minimum et n’aurait pas l’intention de changer d’attitude.

Avant de défier le PSG ce dimanche, Igor Tudor n’a jamais été aussi populaire. Pourtant, le technicien croate partait de loin. Au début de son aventure, le coach de l’OM avait été critiqué par son vestiaire et sifflé par le Vélodrome. Mais les bons résultats récoltés par son équipe ont permis à Tudor de gagner en popularité, même si certains supporters de l’OM pointent du doigt son comportement avec les joueurs.

Un traître à l'OM ? Ça chauffe en interne https://t.co/5A0hw3Xq9t pic.twitter.com/PcgRVOnVKH — le10sport (@le10sport) February 26, 2023

Les supporters de l'OM se plaignent du comportement de Tudor

Pour certains supporters marseillais, Igor Tudor se montre très protecteur avec ses joueurs, peut-être trop. Comme indiqué par RMC Sport , les fans de l’OM aimeraient avoir plus d’échanges directes avec les joueurs, mais aussi plus de moments de partage avant les rencontres.

« Ce n’est plus comme avant »