Après l’avoir emporté il y a deux semaines contre ce même PSG, l’OM tentera de rééditer l’exploit ce dimanche en championnat. En cas de victoire, Marseille reviendrait à deux petits points du leader parisien. Alors l’OM peut-il battre le PSG et devenir champion de France ?

Dimanche de Classique ! Deux semaines après la victoire de l’OM en huitième de finale de Coupe de France contre le PSG, les Olympiens retrouvent le leader du championnat au Stade Vélodrome. Un match capital puisqu’en cas de succès marseillais, l’OM reviendrait à deux petits points du PSG.

Kylian Mbappé est de retour

Mais cette fois-ci, Paris pourra compter sur son arme fatale : Kylian Mbappé. Absent en Coupe de France en raison d’une blessure, la star du PSG s’est soignée rapidement et sera bien titulaire sur la pelouse de l’OM. Pas de quoi effrayer les hommes d’Igor Tudor pour autant… « Peu importe les joueurs sur le terrain, on va essayer de gagner même si Mbappé est là (...) Mbappé, on ne pense pas qu'à un joueur sur la pelouse. On va faire notre match à nous. Eux ont Mbappé, mais nous, on a Alexis Sanchez, Ruslan Malinovskyi ou d'autres. On se fiche de savoir si Mbappé va jouer ou pas », lançait Nuno Tavares en conférence de presse.

L’OM y croit

Malmené dans ce même stade il y a deux semaines, le PSG devra montrer un autre visage s’il veut revenir avec les trois points. De l’autre côté, l’OM croit fortement en ses chances et avec une affluence record, tout est possible.



Selon vous, l’OM peut-il battre le PSG et devenir champion ?