Il révèle un énorme clash à l’OM avec un début de bagarre

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Il se passe souvent des choses à l’OM, et ce n’est pas Steve Marlet qui vous dira le contraire. L’ancien buteur français, retraité des terrains depuis plus de dix ans maintenant, livre quelques anecdotes croustillantes sur son passage au sein du club phocéen et raconte notamment un clash qui a bien failli se terminer en bagarre.

Passé par l’OM au début des années 2000, Steve Marlet n’aura disputé que deux saisons (de 2003 à 2005) sous le maillot du club phocéen, mais il y a vécu de grands moments comme la finale de Coupe de l’UEFA perdue contre le FC Valence (0-2, en 2004). L’ancien buteur international français (23 sélections, 6 buts avec les Bleus), qui officie désormais en tant que conseiller du président du Red Star, a donc connu des moments forts à l’OM, mais il se souvient également d’une embrouille marquante en pleine séance d’entraînement…

Un clash éclate avec un champion du monde, départ surprise à l’OM https://t.co/l9iOdvogrg pic.twitter.com/Cg6gF8rPJ1 — le10sport (@le10sport) February 26, 2023

« Ils en sont presque venus aux mains »

Interrogé dans les colonnes de L’EQUIPE , Marlet raconte un clash entre son entraîneur de l’époque à l’OM et un coéquipier : « La plus grosse dispute ? À Marseille, entre (Brahim) Hemdani et (Philippe) Troussier. Hemdani ne jouait plus trop alors qu'il était capitaine peu de temps avant. Lors d'un tennis-ballon, Troussier le chambre et il le prend mal. On les a séparés car ils en sont presque venus aux mains », indique Marlet.

« Il était complètement fou »