Un traître à l'OM ? Ça chauffe en interne

La rédaction

La saison de l'OM est pour le moment idyllique. Deuxièmes de Ligue 1 avec 52 points, les hommes d'Igor Tudor sont en course pour le titre, surtout s'ils parviennent à battre le PSG dimanche. Si tel est le cas, l'OM reviendra à 2 points de son meilleur ennemi. Mais au cours d'une saison, tout n'est jamais rose et une taupe vient tendre l'ambiance à la Commanderie.

A quelques heures d'un match capital pour se lancer pleinement dans la course au titre, l'OM et Igor Tudor doivent faire face à un problème d'ordre interne. En plus de la suspension de Chancel Mbemba et le forfait de Samuel Gigot pour le « Classique » face au PSG au Vélodrome en clôture de la 25ème journée de Ligue 1, Tudor et ses hommes partent dans une chasse, non pas aux Parisiens mais à la taupe.

Une taupe à l'OM ?

Selon les informations de L'Équipe , Igor Tudor aurait déploré devant son groupe en milieu de semaine que les compositions d'équipe sortiraient dans la presse. Un élément qui trouble le volcanique entraîneur croate qui chercherait cette taupe.

Il flambe à Marseille, l’OM a voulu s’en débarrasser https://t.co/oEllsJdfn5 pic.twitter.com/fjADPfLNVC — le10sport (@le10sport) February 25, 2023

Tudor et Rongier énervés