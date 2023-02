Cette recrue réalise un exploit à l'OM, elle dévoile son secret

La rédaction

Prêté par Arsenal du côté de l’OM, Nuno Tavares semble s’être bien acclimaté au collectif marseillais. Décisif la semaine passée contre Toulouse, le Portugais marque beaucoup pour un défenseur. Et ce dernier s’est exprimé sur cette qualité dont il fait preuve devant le but.

Ce n’est pas commun de voir un défenseur latéral inscrire 6 buts en 20 matchs de championnat. Pourtant, Nuno Tavares l'a fait. Le piston gauche possède une qualité de frappe extraordinaire, et un sang-froid à toute épreuve devant les cages. En plus de ces deux attributs de grande classe, le Portugais est à l’aise avec les deux pieds. Tant de qualités offensives pour un défenseur. Des qualités sur lesquelles Nuno Tavares est revenu en amont du match face au PSG dimanche soir.

« J’attends toujours le meilleur moment », Nuno Tavares révèle sa grande force

Au micro de Prime Vidéo , le Portugais déclare à propos de sa grande force devant le but : « Quand je suis devant le but, je ne veux pas faire les choses rapidement. J'attends toujours le meilleur moment pour tirer au but. Je ne suis pas stressé. En Angleterre, on dit que je suis trop froid, surtout devant le but. Si c'est une qualité ? C'est ma personnalité. Je suis quelqu'un de calme et je pense que ça se voit sur le terrain » .

« Le coach dit que je suis intéressant », Igor Tudor conquis par Nuno Tavares