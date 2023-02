Il flambe à l'OM, cette ancienne gloire du club hallucine

Hugo Chirossel

Recruté en 2019 contre 13M€ alors qu’il évoluait au FC Nantes, Valentin Rongier est peu à peu devenu un joueur incontournable à l’OM. Et le milieu de terrain âgé de 28 ans a pris encore plus d’importance cette saison, en récupérant le brassard de capitaine. Une progression qui impressionne l’ancien marseillais Mathieu Valbuena, qui ne l’attendait pas à ce niveau.

Pur produit de la formation nantaise, Valentin Rongier a quitté les Canaris il y a maintenant trois an et demi pour rejoindre l’Olympique de Marseille. Pas toujours considéré comme un titulaire indiscutable, le milieu de terrain âgé de 28 ans a pris une autre dimension cette saison. Désormais capitaine de l’OM, ses performances impressionnent et en font désormais un prétendant à l’équipe de France.

L’équipe de France, prochaine étape pour Rongier ?

D’après les informations de La Provence , Didier Deschamps, présent ce dimanche soir à l’Orange Vélodrome pour assister au Classique face au PSG, a d’ailleurs un œil sur Valentin Rongier. Le quotidien régional indique que le sélectionneur des Bleus l'avait préconvoqué dans la liste de 55 joueurs pour la Coupe du monde 2022. L’équipe de France serait une suite logique pour le joueur de l’OM, qui semble monter de plus en plus en puissance à Marseille.

« Je ne l’aurais pas cru à ce niveau-là »