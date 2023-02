Un secret est dévoilé sur un cadre de l’OM

Pierrick Levallet

Pas vraiment important aux yeux de Jorge Sampaoli la saison dernière, Valentin Rongier est aujourd'hui un élément essentiel à l'OM. Le milieu de terrain, qui a hérité du brassard de capitaine de Dimitri Payet, a la pleine confiance d'Igor Tudor. D'ailleurs, le joueur de 28 ans se serait remis en question pendant la Coupe du monde, et aurait eu un déclic ces dernières semaines.

Arrivé en 2019, Valentin Rongier avait eu jusque-là des difficultés à s’imposer à l’OM. Le milieu de terrain français n’était même pas considéré comme important aux yeux de Jorge Sampaoli la saison dernière. Mais depuis l’arrivée d’Igor Tudor, Valentin Rongier brille sous les couleurs de l’OM. Prolongé par ses dirigeants jusqu’en juin 2026, l’ancien du FC Nantes est en train de leur donner raison.

Tudor est sous le charme de Rongier

Titulaire indiscutable, Valentin Rongier a même hérité du brassard de capitaine de Dimitri Payet. Depuis la reprise de la saison suite à la Coupe du monde, le joueur de 28 ans fait des merveilles à l’OM. Contre le PSG en Coupe de France, il a sorti un match d’une grande classe alors qu’il avait été repositionné en défense centrale. Sa capacité d’adaptation fait de lui un joueur essentiel sous Igor Tudor. D’ailleurs, le Mondial lui aurait servi de déclic.

Rongier a eu un déclic pendant la Coupe du monde