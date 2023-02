OM : Il a lâché Guendouzi et Payet

Hugo Chirossel

Juste après la reprise de l’entraînement en juillet dernier, l’Olympique de Marseille a dû composer avec le départ de Jorge Sampaoli. Pour le remplacer, Pablo Longoria a décidé de miser sur Igor Tudor, mais l’entraîneur croate n’a pas tout de suite fait l’unanimité. Cela aurait notamment été le cas pour Matteo Guendouzi et Dimitri Payet, mais également Valentin Rongier, désormais capitaine de l’OM.

Si tout va bien pour l’Olympique de Marseille à l’heure actuelle, la saison avait très mal débuté. Quelques jours seulement après la reprise de l’entraînement au mois de juillet dernier, Jorge Sampaoli a quitté le club, en raison d’un désaccord avec Pablo Longoria sur le mercato. Pour le remplacer, le président de l’OM a décidé de faire confiance à Igor Tudor, qui sortait d’une saison avec l’Hellas Vérone.

Des débuts compliqués pour Tudor

Dans un premier temps, les méthodes du Croate n’ont pas fait l’unanimité au sein du groupe. Plusieurs conflits ont eu lieu, notamment avec Gerson lors du stage en Angleterre, mais également avec Dimitri Payet et Matteo Guendouzi. D’après les informations de L’Équipe , un autre joueur, aujourd’hui incontournable, aurait également fait partie des éléments mécontents de l’arrivée d’Igor Tudor en lieu et place de Jorge Sampaoli : Valentin Rongier. À l’image de ses coéquipiers, le milieu de terrain âgé de 28 ans a fini par adhérer aux exigences de l’ancien défenseur de la Juventus, qui en a fait son capitaine. Pablo Longoria avait tout de même été contraint de rappeler à ses joueurs qui était le patron à l’OM.

« Il y a le club, puis l'entraîneur, puis les joueurs »