La tension monte, l’OM se moque du PSG

Hugo Chirossel

Alors qu’il se déplace sur la pelouse de l’OM dimanche soir pour le Classique, le PSG a décidé de faire une chose qui n’avait plus été faite depuis 2011. En effet, le club de la capitale a organisé un entraînement ouvert au public, qui a eu lieu vendredi au Parc des Princes. Une initiative qui a bien fait rire les supporters marseillais.

Dans un contexte compliqué et avant un déplacement très important sur la pelouse de l’OM dimanche soir, le PSG a organisé un entraînement ouvert au public ce vendredi. Un événement qui s’est tenu au Parc des Princes et qui a suscité un énorme engouement, puisque près de 30 000 personnes étaient présentes afin d’encourager les hommes de Christophe Galtier avant le Classique. Largement suffisant pour encourager les joueurs du PSG qui, après trois défaites de rang, ont relancé la machine en venant difficilement à bout du LOSC (4-3).

Ces grande annonces sur une révolution de McCourt à l’OM https://t.co/XOyYbuKVcb pic.twitter.com/V8voGFnOTg — le10sport (@le10sport) February 25, 2023

Les supporters de l’OM rassemblés devant la Commanderie

Ils n’étaient pas aussi nombreux et ils n’ont pas pu voir leurs joueurs s’entraîner, mais les supporters marseillais se sont également réunis ce samedi à la Commanderie. Comme le rapporte RMC Sport , environ 200 personnes étaient présentes devant le centre d’entraînement de l’OM afin de donner de la voix avant la réception du PSG. Une petite marrée humaine pour rappeler, si jamais aux hommes d'Igor Tudor, si jamais ils l'avaient oublié, l'importance de Classique.

« Il ne faudra pas payer 15 euros, c’est gratuit ! »