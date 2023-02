OM : Scène invraisemblable à Paris

Arnaud De Kanel

L'Olympique de Marseille déchaine les passion aux six coins de l'hexagone. Le club phocéen est représenté de partout par ses supporters comme au Salon de l'Agriculture qui se tient actuellement à Paris. A la veille du Classique, des fans ont entonné un célèbre chant du Vélodrome au Parc des Expositions de la Porte de Versailles.

C'est l'année ou jamais pour l'OM. Le Classique qui se tiendra ce dimanche au Stade Vélodrome sera décisif pour la course au titre et cette année, le PSG est plus prenable que jamais. L'engouement est énorme autour de cette rencontre et les supporters de l'OM affichent fièrement leurs couleurs. Scène surréaliste, c'est à Paris, en plein Salon de l'Agriculture, que certains d'entre eux se sont illustrés.

«Aux Armes» résonne à Paris !

Le chant le plus célèbre du Stade Vélodrome a résonné à Paris ce samedi. Les supporters de l'OM ont lancé un « Aux Armes » lors du Salon de l'Agriculture. Une scène improbable qui valide le célèbre slogan « Partout, c'est chez nous ». En début de semaine, d'autres supporters de l'OM ne s'étaient pas cachés dans la capitale.

Partout chez NOUS @Salondelagri 🔵⚪ à jamais les 1er #OMPSG Venez nous dire que vous avez une ferveur à notre hauteur !!! @OM_Officiel 💙🤍 pic.twitter.com/sQOBlwc3Xe — David Ovitch' (@DavidOvitch15) February 25, 2023

Une banderole déployée sur le pont de Bir-Hakeim