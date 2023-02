L'OM débarque à Paris, le PSG prend cher

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A moins d'une semaine du choc entre l'OM et le PSG au Stade Vélodrome, le Classique est lancé ! En effet, alors que les hommes de Christophe Galtier se déplaceront à Marseille dimanche soir, les supporters du club phocéen ont déployé une banderole en plein cœur de la capitale.

Respectivement vainqueur du LOSC (4-3) et de Toulouse (3-2), le PSG et l'OM se retrouveront dimanche soir au Vélodrome dans un choc décisif pour le titre en Ligue 1. Tombeurs des Parisiens en Coupe de France, les Marseillais tenteront de rééditer cette performance afin de revenir à deux petits points au classement. Et une chose est sûre, les supporters phocéens sont prêts.

Les supporters marseillais ont installé une banderole à Paris avant le Classique. 🔵⚪️🎥 @Nojykoff pic.twitter.com/iM3Mkmz7Dd — Actu Foot (@ActuFoot_) February 20, 2023

Les supporters de l'OM déploient une banderole dans Paris

En effet, une banderole a été déployée le pont de Bir-Hakeim, dans le XVIe arrondissement de Paris, proche de la Tour Eiffel, sur laquelle on peut lire « on craint dégun » ou encore « notre étoile n’a pas de prix ». Le lieu n'est pas choisi au hasard puisque c'est sur ce même pont qu'en 2020, les supporters du PSG avait déployé une banderole polémique : « PSG-OM: 9 ans de sodomie en bande organisée . »

«On veut montrer que les Marseillais n’ont peur de rien»