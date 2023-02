L’OM a entamé une révolution, il fait une confidence surprenante

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

2ème de Ligue 1 et toujours dans la course au titre, l’OM vit une très belle saison. Il faut dire que depuis l’arrivée de Pablo Longoria à la présidence, le club s’est restructuré. Dernier venu dans l’organigramme marseillais, Javier Ribalta a insisté sur l’accent italien qu’était en train de prendre l’OM.

Ces dernières saisons, l’OM a évolué sur de nombreux plans. Sportivement, le club olympien est beaucoup plus compétitif et lutte chaque saison pour le podium. Une tradition qui s’était perdue tant l’OM n’était plus un club stable. Mais la direction a changé et Marseille va beaucoup mieux.

L’OM prend l’accent italien

Depuis que Pablo Longoria est le président, l’OM avance dans le bon sens. L’été dernier, Marseille a pris un vrai accent italien avec les arrivées de Javier Ribalta au poste de directeur du football et Igor Tudor en tant qu’entraîneur. Avec Pablo Longoria, ils sont tous les trois passés par la Juventus. Et la culture italienne, cela ne se perd pas.

OM-PSG : Il l'annonce, Mbappé va vivre un cauchemar à Marseille https://t.co/kxdMI9evdj pic.twitter.com/Thz6DTheMM — le10sport (@le10sport) February 24, 2023

«Le club vit pour la ville»