«J’ai l’OM dans le sang» : le PSG va halluciner

Formé au PSG, Lorik Cana a fait ses premiers pas en professionnel avec le club de la capitale. Mais en 2005, alors qu'il lançait à peine sa carrière, l'Albanais a décidé de rejoindre le rival marseillais. Et alors que se profile le choc entre l'OM et le PSG, l'ancien joueur des clubs affiche une préférence claire pour l'OM.

«Le club correspondait à ma mentalité, à mon ADN»

« À l'époque, rares ont été les joueurs à pouvoir arriver de la réserve, jouer en équipe première et ensuite s'installer. J'en étais super fier. C'était pour moi une façon de remercier le PSG pour l'opportunité donnée. Mais le choix a été assez simple quand j'ai voulu partir de Paris. Pour moi, c'était Marseille, le seul club français dont j'étais supporter. Et je voulais rester en France. Le club correspondait à ma mentalité, à mon ADN », lance l'ex-international albanais dans une interview accordée à BFM avant de poursuivre.

Cana à l'OM «dans le sang»