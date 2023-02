Il l'annonce, l'OM a évité une énorme catastrophe

Hugo Chirossel

Alors que le PSG se déplacera à l’Orange Vélodrome dimanche prochain, l’OM aura l’opportunité de revenir à deux unités en cas de victoire. Les Marseillais comptent actuellement 52 points en 24 journées, un record dans l’histoire du club à ce stade de la compétition. Une surprise pour Mathieu Valbuena, surtout compte tenu des événements survenus l’été dernier et notamment le départ inattendu de Jorge Sampaoli.

L’OM se donne toutes les chances d’y croire. Les hommes d’Igor Tudor devaient à tout prix l’emporter le week-end dernier sur la pelouse de Toulouse (2-3), afin de conserver leur retard de cinq points sur le PSG, vainqueur du LOSC (4-3). Désormais, s’ils s’imposent dimanche prochain à l’occasion de la réception du club de la capitale, comptant pour la 25e journée de Ligue 1, les Marseillais pourraient revenir à seulement deux points.

« L’OM n’a rien à perdre et tout à gagner »

Si tout va bien pour l’OM depuis la reprise post-Coupe du monde, la dynamique est différente en ce qui concerne le PSG. « Avantage OM ou Paris ? Aujourd’hui, je dirais Marseille », estime Mathieu Valbuena, dans un entretien accordé à La Provence . « Psychologiquement, les Olympiens sont bien mieux que les Parisiens. L’OM n’a rien à perdre et tout à gagner. Voir le club à cette place-là, à cet instant de la saison, personne de l’aurait cru . »

« Tu reviens du diable Vauvert »