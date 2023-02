Catastrophe avant le PSG, l’OM prépare une surprise pour Mbappé

Pierrick Levallet

Après s'être incliné en Coupe de France, le PSG va de nouveau faire le déplacement au Vélodrome pour affronter l'OM ce dimanche. Mais la rencontre pourrait être totalement différente, puisque Kylian Mbappé devrait être présent. Côté OM, deux joueurs pourraient manquer le choc, ce qui devrait contraindre Igor Tudor à revoir totalement ses plans.

Battu en Coupe de France, le PSG reviendra très certainement au Vélodrome avec un esprit revanchard ce dimanche. Le club de la capitale fait encore le déplacement à Marseille pour affronter l’OM, pour le compte de la Ligue 1 cette fois. Mais cette rencontre pourrait être totalement différente. Kylian Mbappé sera présent côté PSG. Et côté OM, deux cadres pourraient manquer à l’appel.

Mbemba absent, Gigot forfait pour le PSG ?

Chancel Mbemba est assuré d’être absent. Sanctionné d’un carton jaune en Coupe de France, le Congolais sera suspendu pour le nouveau choc face au PSG. Samuel Gigot devrait probablement manquer la rencontre également. Touché à la cheville, le défenseur n’a toujours pas repris l’entraînement collectif et a même été aperçu avec une botte de marche pour la soulager. L’inquiétude règne à l’OM, et Igor Tudor va sans doute devoir revoir ses plans pour la réception du PSG au Vélodrome.

Bailly, Rongier, Kaboré... Un casse-tête se présente à Tudor

S’il décide d’aligner son schéma habituel à trois défenseurs, Leonardo Balerdi et Sead Kolasinac devraient occuper deux places dans la charnière. Reste maintenant à trouver le dernier élément. Eric Bailly pourrait remplir ce rôle. Revenu à la compétition après sa longue suspension de sept matchs, l’Ivoirien manque cependant de rythme et pourrait se retrouver en difficulté contre Kylian Mbappé et Lionel Messi. Igor Tudor pourrait alors opter pour Valentin Rongier. Milieu de terrain de métier, le joueur de 28 ans avait déjà été repositionné en défense contre le PSG en Coupe de France. Il avait d’ailleurs excellé face aux Parisiens, ce qui pourrait conduire Igor Tudor à tenter une nouvelle fois ce pari. Enfin, il reste la solution Issa Kaboré, même si ce dernier évolue plutôt sur le côté et qu’il est remplaçant la plupart du temps.

Le retour de Mbappé change tout

Le retour de Kylian Mbappé change également tout pour Igor Tudor sur le plan tactique. D’ordinaire, le technicien croate demande à sa ligne défensive de se placer haut sur le terrain. Mais avec les absences de Chancel Mbemba et de Samuel Gigot, l’entraîneur de l’OM va sans doute essayer de bloquer la profondeur pour empêcher Kylian Mbappé de s'y engouffrer. Mais en choisissant cela, le PSG sera nettement moins noyé sous le pressing marseillais. Le retour de la star de 24 ans constitue un véritable casse-tête pour Igor Tudor, qui va sans doute devoir revoir totalement ses plans pour ce dimanche.