L’OM tombe de haut, Messi peut souffler

Alors que l’OM et le PSG se retrouveront dimanche soir en championnat, le club olympien va devoir composer sans plusieurs joueurs majeurs. Touché à la cheville à Clermont, Samuel Gigot se dirige vers un forfait puisqu’il ne s’est toujours pas entraîné avec le groupe. De quoi rassurer Lionel Messi qui avait souffert en Coupe de France dans son duel avec le défenseur marseillais.

Dimanche soir, deux semaines après le huitième de finale de Coupe de France qui a vu l’OM l’emporter, Marseille et Paris se retrouvent en championnat. Leader, le PSG ne doit absolument pas perdre, sous peine de relancer l’OM dans la course au titre. Les Olympiens carburent à plein régime et un succès leur permettrait de revenir à deux points du PSG.

Gigot vers un forfait

Si Paris devra faire sans Neymar, l’OM va devoir innover en défense. Chancel Mbemba est suspendu et selon les informations de RMC Sport, Samuel Gigot ne sera pas revenu de blessure. Touché sévèrement à la cheville à Clermont, le défenseur central de l’OM a toujours avec une botte de marche et ne s’est pas encore entraîné avec le groupe.

«J’espère qu’il continuera» : Un proche de Messi s’active pour son avenir https://t.co/i2Y43bqSrp pic.twitter.com/FfUVp8vYF8 — le10sport (@le10sport) February 22, 2023

Messi pourrait retrouver Balerdi

Une mauvaise nouvelle pour l’OM mais une bonne pour Lionel Messi. L’Argentin s’était retrouvé plusieurs fois au duel avec Samuel Gigot et il n’avait pas été épargné. Leonardo Balerdi devrait le remplacer, un joueur que Lionel Messi connaît bien puisqu’il l’a côtoyé en sélection.